inner City Tape #2 Mexico

Inner City Tape, périple musical au creux des villes ! Pour cette 2e émission on vs embarque downtown en la ciudad de Mexico, canicule oblige…On va arpenter et suer au cœur des calles de la mégapole mexicaine. Plus de 18 millions d’habitants et presque autant de musiciens…sisi senor… On passera par les guettos de Tepito et Doctores, les mariachis de la place Garibaldi. On s’offrira une escapade dans le désert et un passage par la Boiler Room…

1. Lee Dorsey, Mexico (The New Lee Dorsey)

2. The Coasters, Down in Mexico (The Coasters Best of the Best)

3. Mexican Institute of Sound, Jalale (BO Coco by Pixar)

4. Control Machete, Si Senor (BO Amores Perros by Alejandro Gonzales Inarritu)

5. Juan Garcia Esquivel, Cielito Lindo (Four Corners of the World)

6. Babe Ruth, The Mexican (First Base)

7. Rodrigo & Gabriela, Cumbé (Ixtapa Sessions)

8. Lhasa, El desierto (La Llorona)

9. Nortec Collective, Tijuana Sound Machine (Tijuana Sound Machine)

10. Los Angeles Negros/Murcof mix, Como Quisiera Decirte (La Sangre Illuminada)

11. Trios de Mexico, El Andariego (Los Trios, Boleros, Romances y Seneratas)

12. Chevala Vargas, Paloma Negra (Chavela Vargas)

13. Jorge Reyes, Dance (Musica Prehispanica)

14. Carlos Santana, Soul Sacrifice (Corazon – Live from Mexico)