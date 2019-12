Attablés, vous mettez la main à la pâte dans une drôle de cuisine en train de se faire sous nos yeux, dans nos oreilles et nos bouches… Mots et bruits de cuisine sont mixés et mis en ondes en direct par Radio Grenouille, avec la complicité de Degrés 127, d’invités-surprises et des participants à l’atelier du bricolage de festin.





Emission diffusée en direct sur les ondes de Radio Grenouille, 88.8 FM, DAB+ et webradio depuis Médiathèque La Passerelle de Vitrolles le samedi 30 novembre 2019.