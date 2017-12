HIPHOP SOCIETY #3 : corps dansé et liberté dans le hip-hop.

Tous les 4e mardis du mois de 20h à 21h sur Radio Grenouille, Hip-Hop Society défriche avec vous toute l’actualité hip-hop d’ici et d’ailleurs, invite la scène locale à donner de la voix et partage sur les ondes ce que la culture hip-hop a de plus beau à partager à base de rap, de beatmaking, de freestyle, de danse, de littérature, de graff’, de street-art, de mode et de cinéma.

Un moment de radio réalisé en complicité avec l’AMI.

Le 3e numéro d’Hip-Hop Society s’intéresse de près à la danse et au corps dans le hip-hop, car partir du corps c’est partir de chacun de nous. Danser ou questionner le pouvoir du corps à bousculer les cadres, à pousser les limites, à porter un engagement, à exprimer des émotions, à rassembler pour faire communauté, tribu. La danse qui, prenant appui sur le corps pour exister, part du corps physique pour composer un corps social. Le corps social qui raconte des communautés. Comment communier pour faire groupe qui se connait et se reconnait à travers ses codes, ses protagonistes et ses rituels.

Que dit la danse que les paroles ne disent pas ?

► AVEC ◄

* Miguel Nosibor, pionnier de la danse hip-hop, danseur habité, chorégraphe et passeur passionné, transmet les valeurs de la culture hip-hop notamment au sein de la Compagnie En Phase à Aubagne depuis 10 ans, avec le festival Impulsion par exemple. Aime donner à voir autant que donner à faire … entre création et transmission.

* MOH. Derrière ces trois lettres, M O et H, se cache une véritable star d’origine comorienne. A grandi dans les Quartiers Nord de Marseille, Soli, semble aussi à l’aise dans la lumière comme dans l’underground. Un rappeur aux rimes acérées qui savent aussi nous enjailler : 2 000 000 de vues sur Youtube pour « La Danse de la Moto« , titre à retrouver dans la programmation de Radio Grenouille.

DJ DJEL, DJ historique du hip-hop à Marseille et bien au-delà, aka Diamond Cutter, DJ de la Fonky Family, un pionnier aussi. Un explorateur, un curieux, un passeur notamment avec son école de Djay Akademix, un activiste hip-hop bien droit dans ses bottes …

Dam’s, rappeur, fondateur du collectif Yolo Dream, organise souvent des concours de freestyle et open mic à la Fée Verte, new school vs old school. Se lance dans la comédie musicale hip-hop.

Aloïse Sauvage, jeune femme terriblement douée, une artiste totale et tout à fait engagée dans sa corporalité avec exigence et réflexion ! Chanteuse danseuse circassienne et actrice récemment révélée au grand public à l’affiche du film 120 Battements Par Minute de Robin Campillo. Rappeuse, deux pépites hip-hop en ligne, « Ailleurs Higher« .

► Production et animation : Jeanne Lacaille & Zineb Soulaimani

► Réalisation : Sébastien Géli