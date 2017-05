HANGTIME SAISON 9 EPISODE 33 : Special Guest CREESTAL

Après être passé par Hangtime plus tôt dans la saison pour son excellent album avec CM JONES, le beatmaker marseillais CREESTAL nous enchante une fois de plus avec son tout nouvel opus « Differences ». Vrai album concept, qui part de l’artwork pour nous amener dans un univers très sombre, mêlant jazz, psychédélique et hiphop, Creestal réussi à nous dérouter, nous captiver, et nous convaincre que ressortir ces instrus prêtes depuis 3 années et y ajouter des invités de renom (Roc Marciano, Skyzoo, Rapper Big Pooh, Ras Kass, …) était un des meilleurs choix de 2017, et de loin.

CREESTAL est en direct avec Mars Blackmn et Elodie Rama cette semaine.

PLAYLIST 16/05/2017

THE JUJU EXCHANGE We Good

REJJIE SNOW (featuring Joey Bada$$ & Jesse Boykins III) Purple Tuesday

SLY 5TH AVENUE Everything Is Everything

CREESTAL (featuring Rapper Big Pooh, Skyzoo & Ras Kass) Bars Of Death

LIVE INTERVIEW WITH CREESTAL

CREESTAL Hottest Time

CREESTAL (featuring Cm Jones & Blu) Goin’ Down

ACE TEE Bist Du Down ?

GHOSTNAUT & DUALIB (featuring J Medeiros, Coin Banks & Elodie Rama) Raindrops

TRACK OF THE WEEK : MILES FROM KINSHASA Fireworks

Saison 9 Episode 33