HANGTIME SAISON 9 EPISODE 31 : FRESH OUT THE BOX

Emission spéciale FRESH OUT THE BOX, entre pépites sorties toutes droit du coffre fort d’Hangtime, et nouveautés ou previews.



Avec Elodie Rama et Sébastien Geli, chaque semaine ce sont des interviews, des exclus, des places à gagner…

Mais tout cela ne serait pas possible sans le soutien indéfectible des équipes de Radio Grenouille.

Et cette fois ci, c’est la radio qui a besoin de vous, en lançant une campagne de soutien qui a commencé le 20 avril et s’achèvera le 20 mai dont les détails sur le Mais on vous rappelle aussi que depuis 9 ans et plus de 330 émissions, Hangtime fait tout son possible pour vous offrir des programmes de qualité, vous permettant de découvrir ou redécouvrir les meilleurs artistes du moment, toujours en direct.Avec Elodie Rama et Sébastien Geli, chaque semaine ce sont des interviews, des exclus, des places à gagner…Mais tout cela ne serait pas possible sans le soutien indéfectible des équipes de Radio Grenouille.Et cette fois ci, c’est la radio qui a besoin de vous, en lançant une campagne de soutien qui a commencé le 20 avril et s’achèvera le 20 mai dont les détails sur le radiogrenouille.com

Un sou ou des sous, tout est bienvenu, pour que nous puissions continuer, tous ensemble, à faire vivre une des plus belles aventures culturelles de notre ville.

Partagez auprès de vos amis, de vos familles, et de tous ceux qui aiment chaque jour allumer leur poste devant les trois petits chiffres du 88.8 fm, et dites leur bien qu’en plus c’est fiscalement déductible, donc c’est doublement super. MERCI ! MERCI ! MERCI ! 888 FOIS MERCI !

Par contre on n’a pas la machine à CB mais on prend quand même les chèques que vous pouvez adresser au 41 rue Jobin 13003 Marseille.

Coeur avec les mains et bisous avec la paume.

PLAYLIST 02/05/2017

JAMIE ISAAC Find The Words

THE PLAYLIST Superman

THEY U-Rite

AFU-RA Defeat

AFU-RA God Of Rap

MOONCHILD Cure

SNOH ALEGRA In Your River

CVD Meta (Future Basics Radio Show’s Weekly Choice)

MATT MARTIANS Diamond In Da Ruff

STIK FIGA Child’s Play

FAT JOE & REMI MA (featuring French Montana) All The Way Up

JOEY BADA$$ Ring The Alarm

JORDAN RAKEI The Light

TRACK OF THE WEEK : DJ SHADOW (featuring Nas) Systematic

Saison 9 Episode 31