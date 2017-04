HANGTIME SAISON 9 EPISODE 28 : Special Guest IAM

Il y a 20 ans IAM rendait visite aux studios de Radio Grenouille pour la sortie de « l’Ecole du Micro d’Argent ». Deux décennies plus tard, les voici de retour cette fois ci pour présenter leur très attendu nouvel opus « Rêvolution ». Akhenaton, Shurik’n, Imhotep et Kheops sont cette semaine dans Hangtime et c’est suffisamment exceptionnel pour leur offrir deux heures d’émission.

Au programme : carte blanche, inédits, session live, invités surprises et interview fleuve… Un moment unique avec la légende IAM.

Saison 9 Episode 28