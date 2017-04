HANGTIME SAISON 9 EPISODE 27 : Special Guest LA CHICA

On s’est longuement demandé si LA CHICA existait réellement, si elle n’était pas un mirage, une divinité sud américaine, une belle fragrance qui vous envoute sans vous oublier… Et puis en 2017, son premier EP « Oasis » a vu le jour, ce qui nous a permis de découvrir enfin de plus près cette artiste totalement unique, ayant accompagné sur les plus grosses scènes des artistes tels que Yael Naim, Mayra Andrade, et s’étant par la suite crée un monde à part et inclassable. Entre Ibeyi, Radiohead et James Blake, un son anglais portée par une poésie espagnole.

LA CHICA est en direct cette semaine dans Hangtime.

PLAYLIST 28/03/2017

SMINO Amphétamine

ANNA THE WISE Some Mistakes

RAVYN LENAE Last Breath

LA CHICA Oasis

Live Interview With La Chica

LA CHICA Be Able

OTIS JR & DR DUNDIFF The Ballad

SOMI Black Enough

LENNY WILLIAMS Got Me Running

RALPH MYERZ Midnight In The Club

TRACK OF THE WEEK : SANGO Respeita

Saison 9 Episode 27