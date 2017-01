HANGTIME SAISON 9 EPISODE 16 : Special Guest OTIS STACKS

Parenthèse soulful dans Hangtime avec l’excellent et international duo OTIS STACKS, formé du beatmaker compositeur scandinave JustMike (connu également pour avoir été le leader du groupe Dafuniks) et de Elias Wallas, MC et chanteur californien. Leur premier EP éponyme sorti sur le label Underdogs Records est une des bonnes surprises de l’automne 2016 : un featuring de Gift of Gab, des remixes de The Architect ou Frankie Motion, tout les ingrédients sont réunis pour une belle et durable découverte.

Otis Stacks est cette semaine en interview avec Mars Blackmn et Elodie Rama. Don’t miss it.

PLAYLIST 10/01/2016

GOLDLINK Fall In Love

TEME TAN Ca Va Pas La Tête

KOOL KEITH (featuring Mf Doom) Super Hero (L’Orange Remix)

OTIS STACKS Fashion Drunk

Live Interview With Otis Stacks

OTIS STACKS Fashion Drunk (Frankie Motion Remix)

SCRATCH BANDITS CREW So Raw (Otis Stacks Remix)

KALI PHOENIX Think You Know Me

ALICIA KEYS x KAYTRANADA Sweet F’n Love

GABRIEL GARSZON MONTANO Sour Mango (Future Basics Radio Show’s Weekly Choice)

TRACK OF THE WEEK : LOYLE CARNER No CD

Saison 9 Episode 16

TEME TAN