HANGTIME SAISON 2 EPISODE 3 : Special Guest 3EME OEIL

Evènement dans Hangtime avec la présence du 3EME OEIL qui fête cette année les 20 ans du mythique album « Hier Aujourd’hui Demain », avec deux concerts exceptionnels à Marseille et Paris. Mombi est avec Mars Blackmn et Elodie Rama pour parler de cet anniversaire si particulier et du futur du groupe.

Et autre grand plaisir : la présence dans les studios de HENRY CANYONS, coup de coeur de la saison 11 de Hangtime avec son album « Cool Side Of The Pillow », qui nous offre une superbe session live.

PLAYLIST 15/08/2019

RED AXES Ho Chi Minh

FAT FREDDYS DROP Kamo Kamo

FAT JOE (featuring Cardi B & Annuel AA) Yes

RODNEY P The Next Chapter

3EME OEIL Si Triste

Live Interview With 3EME OEIL

3EME OEIL Déraciné

3EME OEIL Ce Monde

CREESTAL Back To Live

HENRY CANYONS Live Session

TRACK OF THE WEEK : ART OF TONES Back Again

Saison 12 Episode 3