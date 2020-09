HANGTIME SAISON 13 OPENING SHOW

Hangtime saison 13 ! Mars Blackmn, Elodie Rama et Seb Géli sont plus que ravis de vous retrouver sur les ondes de la Grenouille pour une nouvelle année pleine de bon invités, de chroniqueurs et un nouveau parrain en la personne de JP MANOVA.

Bienvenue chez vous, vous nous aviez manqué !

PLAYLIST 08/09/2020

BABY HUEY Hard Times

THE ALLERGIES I’m On It

JORDAN RAKEI Wind Parade

NILS WULKER Highline

ARI LENNOX If You Want Me To Stay

VANJESS Come Over

ELODIE RAMA Home (Marcel Vogel Remix)

JOYA MOOI Good Girl

NESTA Why Not Love

TRACK OF THE WEEK : SONYAE Shade