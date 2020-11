HANGTIME SAISON 13 EPISODE 8 : Special Guest JUL

JUL est de retour dans Hangtime pour nous parler du tout nouveau Lucky Luke, intitulé « Un Cow Boy Dans Le Coton », qui prend pour lourd sujet le sud esclavagiste des USA. A quelques heures d’une cruciale et historique élection, notre auteur préféré nous fait l’honneur de sa présence pour une interview qui dégaine plus vite son ombre !

PLAYLIST 03/11/2020

COMMON What Do You Say (Move It Baby)

DE LA SOUL Remove 45

Live Interview With Jul

LE DEAL Jazz Traficantes

MOFAK Fake It

OBON GJAYAR Frens

FREDDIE GIBBS (Featuring Big Sean) 4 Thangs

TRACK OF THE WEEK : SALAAM REMI & BILAL : Coming Outer The Rain

