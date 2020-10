HANGTIME SAISON 13 EPISODE 4 : FRESH OUT THE BOX

Retrouvez une épisode spécial Fresh Out The Box : coups de coeurs et nouveautés compilées par Mars Blackmn, Elodie Rama et Seb Geli.

PLAYLIST 06/10/2020

LUPE FIASCO Apologetic

DJ JAZZY JEFF featuring Erro Rock With You (Yoruba Soul Mix)

JESSIE WARE Ooh La La

SAM WILLS Undercover

IYLA Cash Rules

JENEVIEVE Baby Powder

BUSCABULLIA Nydia

BRYONY JARMAN PINTO Sun Kissed

CASSOWARY Cyclical

FUNKY DL The Way That I Do

Y’AKOTO I Agree

DARK DAYS Che Lingo

TRACK OF THE WEEK : MASTER SOUL BOY Dreaming

Ecouter l’épisode 4