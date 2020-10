HANGTIME SAISON 13 EPISODE 2 : Special Guest MR PRESIDENT

Ce soir nous recevons MR PRESIDENT qui sort un nouvel album de 6 titres dénommé « One Night », un doux mélange de disco et de soul, calibré pour dynamiter les dancefloors. Bruno Hovart, l’homme derrière ce brulant projet est en direct avec Seb Geli, Elodie Rama et Mars Blackmn.

PLAYLIST 15/09/2020

WIZ KHALIFA Big Time

GOLDLINK Palm Trees

PAMELA D BRUNER Christine

MR PRESIDENT Plenty Load Of Lovin

Live Interview With Mr President

MR PRESIDENT Gabriel

MR PRESIDENT Teasing Me So Bad

COMPASS Hypocrite

SMINO Backstage Pass

GAIDAA Say Yes

TRACK OF THE WEEK : DISCLOSURE & MICK JENKINS Who Knew (Wookie Remix)

