HANGTIME SAISON 13 EPISODE 10 : Special Guest BADI

Le rappeur belge d’origine congolaise BADI est dans Hangtime pour présenter son album « Trouble Fête », produit par la pape de l’afro house, BODDHI SATVA. Un album très engagé, à l’image des superbes « Mauvaise Ambiance » et « Mee Too », où les textes politiques et plus légers s’entrechoquent, prêts à casser les dancefloors.

PLAYLIST 17/11/2020

2 CHAINZ (feat KANYE WEST & BRENT FAIYAZ) Feel A Way

VARNISH LA PISCINE Love Boat

RICK WILSON Don’t Kill The Wave

BADI Mauvaise Ambiance

Live Interview With BADI

BADI Me Too

BADI Chocolate

NDUGU (featuring TEME TAN) Moon

JOEL KULPEPPER Trouble

AMAARAE (featuring MAESU & CKAY) Fantasy

TRACK OF THE WEEK : MASEO Bye Felicia

