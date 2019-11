HANGTIME SAISON 12 EPISODE 8 : Special Guest ART OF TONES

Le producteur et Dj ART OF TONES est cette semaine dans Hangtime pour, une fois n’est pas coutume, parler musique électronique, et la sienne est résolument ancrée dans la black music. Son dernier album « Unbalanced » est un modèle du genre, et celui qui est également connu sous le nom de LLORCA continue de faire bouger les dancefloors du monde entier.

PLAYLIST 19/11/2019

D SMOKE Lil Red

WALDO Gold Nem

ART OF TONES Keep On Having Fun

Live Interview With ART OF TONES

ART OF TONES Where The One Is

ANTOINE BERJEAUT Triple A

LLORCA My Precious Thing

TORY LANEZ The Trade

TRACK OF THE WEEK : SEBASTIAN Doorman

Saison 12 Episode 8