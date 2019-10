HANGTIME SAISON 12 EPISODE 4 : Special Guest ASM

ASM sort son quatrième album dénommé « Color Wheel » sur le label Chinese Man Records et c’est un des meilleurs opus de hiphop de cet automne. Les trois compères Rhino, Green et FP ont su s’entourer de plein d’invités prestigieux comme Cutty Ranks, La Fine Equipe, Charles X, Chinese Man, Stogie T…, et un retour aux sources d’un hiphop plus organique et jazzy.

C’est FP qui est en direct avec Mars Blackmn et Elodie Rama pour nous parler de ce très beau disque.

PLAYLIST 22/10/2019

IAM Omotesando

SUMMER WALKER (featuring Usher) Come Thru

SOULJAZZ ORCHESTRA Sky High

ASM Champagne

Live Interview With ASM

ASM Crimson

ASM (featuring Marcus Paul James) Burgundy

INQ Want To

EMILY KING Can’t Hold Me (Machinedrum remix)

SUDAN ARCHIVES Glorious

TRACK OF THE WEEK : DORNIK Retail Therapy

Saison 12 Episode 4