Notre marraine adorée LA CHICA est cette semaine dans Hangtime pour nous présenter sa sélection habituelle et un nouveau track nommé « Venezuela ».

PLAYLIST 23/06/2020

DUA SALEH Cat’s Scratch

PAUL EPWORTH Love Galaxy

BACAO RHYTHM & STEEL BAND The Healer

LA CHICA Venezuela

LEIFUR JAMES Suns Of Gold

SCHAAR Odyssée

LIDO PIMIENTA Te Quiera

ANA TIJOUX Antifa Dance

WILLIE COLON & CELIA CRUZ Berimbau

NUBIYAN TWIST 24/7

TRACK OF THE WEEK : GABRIEL GARZON-MONTANO Someone

Saison 12 Episode 27