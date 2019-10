HANGTIME SAISON 12 EPISODE 2 : Special Guest SKYZOO

Quand nous avons entendu que le grand Pete Rock allait sortir un LP avec le MC new yorkais Skyzoo, notre sang n’a fait qu’un tour ! Le producteur qui fête cette année ses 28 ans de carrière n’a pourtant travaillé qu’avec 3 seuls artistes : Smiff-N-Wessun, Edo.G et bien évidemment CL Smooth.

Skyzoo est donc le nouveau chanceux à poser ses superbes lyrics sur les prods du grand Pete, avec un album dénommé « Retropolitan » qui nous parle de la Grosse Pomme de manière nostalgique et éclairée.

PLAYLIST 08/10/2019

DAVID O’DOWDA The World Retreats

LANCE FERGUSON Brasilian Rhyme

SAULT We Are The Sun

SKYZOO & PETE ROCK Penny Jerseys

Live Interview With Skyzoo

SKYZOO & PETE ROCK (featuring Raheem DeVaughn) One Time

JAY AIRINESS Smooth Flyin

LEON WARE Are You Ready

TRACK OF THE WEEK : KWAKU ASANTE The Way That You Move

Saison 12 Episode 2