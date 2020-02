HANGTIME SAISON 12 EPISODE 18 : Special Guest FORM

C’est le trio parisien FORM qui est l’invité de Hangtime cette semaine, pour parler de la sortie de leur nouveau et très introspectif EP dénommé C.W.T. (It Comes With The Territory) sorti sur le toujours excellent label Nowadays. Aux confins des univers de Thom York, James York ou Fink, l’atmosphère de FORM est aussi prenante que mélancolique. A découvrir de toute urgence.

PLAYLIST 25/02/2020

ROYCE DA 5’9 Dope Man

HERMITUDE OneThreeFour

MEURSVULT Rompivetro (Art Of Tones Remix)

FORM White Flag

FORM (featuring Elbi) Drifting

Live Interview With Form

FORM (featuring La Chica) Waterfall

SOUNDS OF YUSUF Caliphates

RICK ROSS (featuring D-Wade, Raphael Saadiq & UD) Season Ticket Holder

TRACK OF THE WEEK : RUSS Guess What

Saison 12 Episode 18