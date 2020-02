HANGTIME SAISON 12 EPISODE 17 : Tribute To KOBE BRYANT

Le 26 janvier 2020 a été une onde de choc pour beaucoup de gens : Kobe Bryant, sa fille Gianna et 7 autres personnes disparaissaient dans un accident d’hélicoptère aux alentours de Los Angeles. Pour expliquer ce qu’était Kobe, ce qu’il a apporté et apportera encore aux générations futures, nous recevons FRAISHARE, notre insider favori basé à New York, et JP MANOVA qui a présentera son fameux morceau « Le Dernier Match de Kobe ».

PLAYLIST 10/02/2020

RICK JAMES You & I

JAY-Z Can I Live II

MAKAVELI To Live & Die In LA

BRANDY Top Of The World

JILL SCOTT A Long Walk

J DILLA Gobstopper

THE ROOTS Now Or Never

TRACK OF THE WEEK : JP MANOVA Le Dernier Match De Kobe

Saison 12 Episode 17