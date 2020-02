HANGTIME SAISON 12 EPISODE 17 : Special Guest CHINESE MAN RECORDS

C’est sous une forme unique les amis de CHINESE MAN reviennent dans Hangtime cette saison. Accompagnés de leurs acolytes BAJA FREQUENCIA et SCRATCH BANDITS CREW, ils viennent introduire leur nouvel album de 15 titres « Groove Sessions Vol 5 ». Calibré pour casser les dancefloors du monde entier, avec les featurings de Youthstar, Illaman et autres, ce disque est une fois encore une belle réussite.

PLAYLIST 18/02/2020

TRAGEDY KHADAFI Soprano Distributors

HERMITUDE OneFourThree (Friend Within Remix)

POPPY AJUDHA Low Ride

CHINESE MAN, BAJA FREQUENCIA & SCRATCH BANDITS CREW The Drop

CHINESE MAN, BAJA FREQUENCIA & SCRATCH BANDITS CREW Beast Is Loose

CHINESE MAN, BAJA FREQUENCIA & SCRATCH BANDITS CREW Leng It Off

CHINESE MAN, BAJA FREQUENCIA & SCRATCH BANDITS CREW Bonde Do Gigi

IAMDBB God’s Work

SERGIO MENDES & COMMON Sabor Do Rio

D SMOKE Real Body

TRACK OF THE WEEK : TOM MISCH & YUSSEF DAYES What Kinda Music

Saison 12 Episode 17