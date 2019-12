HANGTIME SAISON 12 EPISODE 12 : Special Guests FRAISHARE & SNEAKERS EMPIRE

Soirée sportive dans Hangtime cette semaine avec un petit point sur la NBA avec l’un de ses meilleurs insiders, français expatrié à NYC à savoir Aymeric Parker aka FRAISHARE.

Et en l’absence d’Elodie Rama, Seb Geli et Mars Blackmn s’offrent une soirée entre gars et vont parler sneakers avec les spécialistes de SNEAKERS EMPIRE.

it’s gotta be the shoes !!

PLAYLIST 17/12/2019

STORMZY Crown

KUTIMAN Live 4

DAVID WALTERS Krye Mwen

NOTORIOUS BIG Christmas Time In Brooklyn

Live Interview with Fraishare

ROY AYERS DC City

TRACK OF THE WEEK : KAYTRANADA Grey Area

Saison 12 Episode 12