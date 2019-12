HANGTIME SAISON 12 EPISODE 11 : Special Guest ANTOINE BERJEAUT

Escapade jazz dans Hangtime cette semaine, entre Paris et Chicago avec le trompettiste ANTOINE BERJEAUT qui sort son nouveau projet dénommé « Moving Cities », pont entre deux cultures et deux mondes que seul le jazz le plus pur pouvait appréhender.

PLAYLIST 10/12/2019

CZARFACE Dog

ROBERT GLASPER Endangered Black Woman

GR3YWXLF Mad

ANTOINE BERJEAUT Twelve Monkeys

Live Interview With Antoine Berjeaut

ANTOINE BERJEAUT The New Untitled (Potomac Avenue)

ANTOINE BERJEAUT Triple AAA

EBO TAYLOR Odofo Nyi Akyiri Biara

SHATTER HANDS Better Or Worse (FloFilz version)

MDAATH Time

TRACK OF THE WEEK : SAULT Red Lights

Saison 12 Episode 11