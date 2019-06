HANGTIME SAISON 11 EPISODE 35 : FRESH OUT THE BOX

Une émission 100% sélections Hangtime, avec un wagon de nouveautés et un paquet de pépites. On s’installe et on profite du voyage.

PLAYLIST 18/06/2019

JORDAN RAKEI Mind’s Eye

YOUTHSTAR Week End Sins

MARCOS VALLE Alma

TORY LANEZ (featuring Quavo & Tyga) Broke Legs

LEIKELI47 CIAA

SNOH AALEGRA Find Someone Like You

THE LAST POETS For The Millions

JAI PAUL He

NIA ANDREWS Linger

FOUR TET Only Human

IBIBIO SOUND MACHINE Wanna Come Down

TRACK OF THE WEEK : DKVPZ, VOODOO & OZADYA Finesse

Saison 11 Episode 35