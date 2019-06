HANGTIME SAISON 11 EPISODE 34 : Special Guest LABO KLANDESTINO

Hangtime reçoit le producteur et multi instrumentiste made in Marseille LABO KLANDESTINO qui sort son tout premier album en solo et éponyme après avoir collaboré sur de nombreux projets comme La Méthode, The Krush, ou encore Dj Djel pour ne citer qu’eux. Soul et hiphop sont évidemment au rendez-vous sur un disque qui invite Mofak, KOG, King Krab…

PLAYLIST 11/06/2019

SKEPTA Greaze Mode

KOG AND THE ZONZO BRIGADE Suro Nipa

ARCHIVE Nothing Else

GORDON HENDERSON The Highest Bidder

LABO KLANDESTINO Take It Easy

Live Interview With LABO KLANDESTINO

LABO KLANDESTINO (featuring Osiris & Cyril Benhamou) Reflexion

NEKFEU Ciel Noir

PEGGY GOU Hungboo

TRACK OF THE WEEK : GOLDLINK (featuring Tyler The Creator & Jay Prince) U Say

Saison 11 Episode 34