HANGTIME SAISON 11 EPISODE 33 : Special Guest REGINALD OMAS MAMODE IV

Fruit d’un voyage initiatique effectué aux îles Mascareignes, « Where We Going? » est déjà le troisième album du londoniens REGINALD OMAS MAMODE IV. Un énorme travail de beatmaking mêlant soul funk hiphop et des racines créoles plus traditionnelles. Le voici pour la première fois dans Hangtime.

Nous recevons également Geo Parrish du collectif Maraboutage, pour nous présenter ses dernières pépites ougandaises.

PLAYLIST 04/05/2019

GANGUE Nils

THE VIBE DROPS Dolly

LIV.E Powaline

REGINALD OMAS MAMODE IV So

Live Interview With Reginald Omas Mamode IV

REGINALD OMAS MAMODE IV In Search Of Balance

CONTROL (featuring Ecko Bazz) Blessed San And Black Santana

BLACK BANDANA Pita Pata

JONAH YANO & NONO Perfume

TRACK OF WEEK : DJ ELITE Notting Hill

Saison 11 Episode 33