HANGTIME SAISON 11 EPISODE 31 : LA 400 EME !

Hangtime la 400 ème !! 11 ème saison et déjà 400 épisodes et pour fêter ce bel anniversaire c’est Seb Géli himself, réalisateur de Hangtime depuis le début, qui prend le micro et les rennes d’une émission exceptionnelle. Et comme invité qui d’autre que le fidèle FREEWORKER du Future Basics Radio Show pour présenter une sélection aux petits oignons.

Happy Happy !

PLAYLIST 21/05/2019

AUGUST GREENE Black Kennedy

JAZ KARIS Want

GOLDLINK Zulu Screams

ALICE RUSSELL Something That’s Real

TYLER THE CREATOR Earfquake

ROSIE LOWE (featuring Jay Electronica) The Way

MARY J BLIGE (featuring Nas) Thriving

FEFE & LEROY Bla Bla Bla

SLY JOHNSON Tué Ma Vibe

TEYMORI Feel It

TRACK OF THE WEEK : TYLER THE CREATOR Magic Want

Saison 11 Episode 32