HANGTIME SAISON 11 EPISODE 29 : Special Guest SMIF N WESSUN

Attention légendes !! Le meilleur de Brooklyn est dans Hangtime cette semaine en la présence du mthique duo SMIF N WESSUN qui sort son nouvel album « The All » produit par 9th Wonder, presque 7 ans après leur dernier opus, porté par une énorme énergie et une superbe liste d’invités.

Tek & Steele sont en direct avec Mars Blackmn et Elodie Rama pour parler hiphop, tout simplement.

PLAYLIST 29/04/2019

GRANDMASTER FLASH The Message (Tall Black Guy Remix)

MATT MARTIANS Knock Knock

LUTHER VANDROSS My Body (Louis Vega Remix)

SMIF N WESSUN (featuring Rick Ross) Let Me Tell Ya

SMIF N WESSUN Let It Go

Live Interview With Smiff N Wessun

SMIF N WESSUN Ocean Drives

VRITRA Goldielocks

ABASE Sambo

TRACK OF THE WEEK : ELLA HABER Old Friends

Saison 11 Episode 29