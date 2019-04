HANGTIME SAISON 11 EPISODE 28 : Special Guest HENRY CANYONS

Cette semaine dans Hangtime nous recevons le rappeur basé à Los Angeles HENRY CANYONS, qui livre son nouvel album « Cool Side Of The Pillow ». Du jazz plein ce hiphop qui prend racine chez Duke Ellington, Charles Mingus, Bill Evans, et toutes les sensibilités new yorkaises que l’on aime tant dans ce programme.

Retrouvez Henry Canyons en direct avec Seb Géli, Elodie Rama et Mars Blackmn.

PLAYLIST 23/04/2019

OH SISTERS Queens

MODDS Slow Down (Bondax Remix)

LAVA LA RUE Burn

J LAMOTTA Back In Town

HENRY CANYONS The Cool Side

Live Interview With Henry Canyons

HENRY CANYONS (featuring Zoe Rose Palladino & Homeboy Sandman) Special Blend

AMBER MARK Mixer

LADY DONLI Cash

TRACK OF THE WEEK : RAYANA JAY If You Won’t

Saison 11 Episode 28