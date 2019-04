HANGTIME SAISON 11 EPISODE 27 : Special Guest LA FINE EQUIPE

Habitués de la première heure d’Hangtime, LA FINE EQUIPE a fêté ces derniers temps de beaux anniversaires : les 10 ans des fameuses compilations « Boulangeries », ou 5 ans de leur label Nowadays Records. Toujours est il qu’ils sortent leur tout premier « vrai » album intitulé « 5th Season », truffé d’invités prestigieux (Grems et 20Syl, T3 et Illa J, Unno, Fakear, …) sort cette semaine, et le groupe une fois de plus ne déçoit pas.

Mars Blackmn et Elodie Rama reçoivent également le terrible Muzul, membre du mythique collectif Get Busy, qui sévit tous les mois sur Clique TV.

PLAYLIST 16/04/2019

GAEL FAYE Balade Brésilienne

FLOWDAN One Question

THE PENDLETONS You Do You

MARVIN GAYE Symphony

LA FINE EQUIPE (featuring Sara Lugo) Free Flow

Live Interview With La Fine Equipe

LA FINE EQUIPE (featuring Unno) I Throught

ANDERSON PAAK (featuring Lalah Hathaway) Reachin 2 Much

Live Interview With Muzul

TRACK OF THE WEEK : ALFA MIST Mulago

Saison 11 Episode 27