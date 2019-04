HANGTIME SAISON 11 EPISODE 26 : Special Guest SOULEANCE

Habitués de Hangtime depuis de nombreuses années, le duo SOULEANCE formé de Soulist et du producteur Fulgeance sort sa toute nouvelle mixtape dénommée French Cassette sur le label anglais First Words Records. Un hommage au french flair et à l’exception culturelle française dans toute sa splendeur, comme seul Souleance pouvait l’assembler sur 27 titres délicieux.

PLAYLIST 02/04/2019

AYLA NEREO Will Of Time

SEBA KAAPSTAD Africa

CHANNEL TRES Brilliant Nigga

SOULEANCE La Deu Deuche

SOULEANCE Le Vieux Beau

Live Interview with Souleance

SOULEANCE Le Parigot

REGINALD OMAS MAMODE IV Search Of Balance

SMIFF N WESSUN (featuring Rapsody & Musiq Soulchild) Ocean Drive

NIPSEY HUSSLE Ocean Views

TRACK OF THE WEEK : COUNT BASS D Too Much Pressure

Saison 11 Episode 26