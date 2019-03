HANGTIME SAISON 11 EPISODE 25 : Special Guest MARTIN MEY

Ancien parrain de Hangtime, vainqueur d’un Hangtime Award en 2015, MARTIN MEY revient dans nos studios avec un second album « Words (Without) » résolument électronique et mélancolique, comme seul Martin pouvait le concevoir.

PLAYLIST 26/03/2019

AMERIGO GAZAWAY Young Gifted and Black

LA FINE EQUIPE (featuring T3 & Illa J) The Source

SMINO Tequila Mockingbird

SHLOMO The End

MARTIN MEY Words

Live Interview With Martin Mey

MARTIN MEY Love Me Now

FLUME Mud

TRACK OF THE WEEK : HUCCI & ASADI Villager

Saison 11 Episode 25