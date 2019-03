HANGTIME SAISON 11 EPISODE 22 : Special Guest SUPA DUPA

Direction Lyon cette semaine pour aller découvrir le groupe SUPA DUPA, qui mêle avec talent nu soul, hiphop et jazz sur leur album « Rise And Fall ». L’occasion pour Mars Blackmn, Elodie Rama et Seb Geli de recevoir NuTone, batteur et producteur du groupe, qui vous expliquera la génèse de ce projet assez particulier.

PLAYLIST 05/03/2019

CAROL KONKA Vola

SOLANGE Binz

LITTLE SIMZ (featuring Cleo Sol) Selfish

SMIFF & WESSUN Let It Go

SUPA DUPA Mayday

Live Interview with Supa Dupa

SUPA DUPA Fall

NOLA IS CALLING Downtown

SLOWTHAI Peace Of Mind

ARI LENNOX Whipped Cream

TRACK OF THE WEEK : WILEY x SEAN PAUL x STEFFLON DON (featuring Idriss Elba) Boasty

Saison 11 Episode 22