HANGTIME SAISON 11 EPISODE 20 : Special Guest ROCE

10 ans de gestation, et 3 ans de mise en place. C’est le temps qu’il aura fallu à ROCE pour sortir une compilation de musiques contestataires francophones qui ont accompagné, symbolisé et jalonné les luttes sociales des années 1969 à 1988. « Par Les Damné.e.s de la Terre » est un travail d’historien, mais aussi nécessaire et indispensable travail de mémoire, qui vous est présenté cette semaine dans Hangtime.

PLAYLIST 12/02/2019

PEOPLE UNDER THE STAIRS Street Sweepers

THEODORE FLOYD Dog Days

KASSA OVERALL Who’s On The Playlist

SHIRAZ & LSJ Nike

ABDOULAYE CISSE Les Vautours

ALFRED PANOU Je Suis Un Sauvage

KUTIMAN Only At Nights

TRACK OF THE WEEK : LA CHICA The Sea

Saison 11 Episode 20