HANGTIME SAISON 11 EPISODE 17 : Special Guests PUMPKIN & VINS DA CUERO

Le Boombap fantastique de PUMPKIN et son fidèle binome VINS DA CUERO est de retour avec un dernier opus « Astronaut » (sorti sous leur label Mentalow Music), ode au hiphop tel que le duo nantais l’affectionne : incisif et précis, donnant un furieuse envie de remuer la tête.

Les voici dans Hangtime, pour une interview en direct, qui vous permettra de (re)découvrir ce disque qui est une nouvelle fois une belle réussite.

PLAYLIST 22/01/2019

BIXIGA 70 Areia

FAT NIGHT Question

MALIBU KEN Tuesday

PUMPKIN & VINS DA CUERO (featuring JP Manova) Himalaya

Live interview with Pumpkin & Vins Da Cuero

PUMPKIN & VINS DA CUERO (featuring Sly The Mic Buddah) Science Friction

PUMPKIN & VINS DA CUERO Astronaute

KOKOROKO Uman

NAH EETO Auntie What Happened To Me

TRACK OF THE WEEK : JAMES BLAKE Tell Me