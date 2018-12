HANGTIME SAISON 11 EPISODE 14 : Special Guest THE RONGETZ FOUNDATION

Plus de 3 ans après l’excellent « Kiss Kiss Double Jab », THE RONGETZ FOUNDATION est de retour avec un nouvel opus intitulé « Alphabet City Music Club ». L’occasion de filer du côté de New York pour une interview en direct de Stéphane Rongetz.

PLAYLIST 18/12/2018

D DOUBLE E Shenanigans

JOE ARROYO La Tortuga (Barrio Latino Edit)

ANIMANZ & JUANITA EUKA Them Changes (Magik Drum Orchestra Remix)

NECKTR Take Your Time

RONGETZ FOUNDATION Tour Song

Live Interview With The Rongetz Foundation

RONGETZ FOUNDATION Death Of A Music Box

RONGETZ FOUNDATION Somehow Blues

MICKI MILLER Enjoy The Ride

JAVONNTTE All Right

TRACK OF THE WEEK : ROEDEL Prins Van Egypte

Saison 11 Episode 14