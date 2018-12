HANGTIME SAISON 11 EPISODE 13 : Special Guest JUL

Le dessinateur JUL vit une année 2018 faste : Silex & The City, 50 Nuances de Grecs et dernièrement le 80ème épisode des aventures de Lucky Luke « Un Cowboy à Pari ». Il pose ses colts et ra,ge son cheval à l’entrée du studio de Hangtime pour nous raconter tous ces passionnants projets.

PLAYLIST 11/12/2018

LOMEPAL Mom

NUBIYAN TWIST Tell It To Me Slowly

TIRZAH Devotion

SPACEK Take Ova

Live Interview With Jul (l’auteur, pas l’autre)

BLUNDETTO Slow Dance (Voilaaa Remix)

CS ARMSTRONG City In Ruins

TRACK OF THE WEEK : CHIP WICKHAM Soul (Rebel 23)

Saison 11 Episode 13