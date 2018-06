HANGTIME SAISON 10 EPISODE 35 : Special Guest EMANCIPATION

Après l’extraordinaire succès de l’exposition « Aux Tableaux », le collectif Juxtapoz est de retour avec une nouvelle exposition évènement dénommée « Emancipation » du 13 juin au 13 octobre dans un lieu magique : le Couvent situé derrière la Friche Belle de Mai.

23 artistes mêlent art urbain et contemporain sur plus de 17000 m2 investis. Une occasion de découvrir un lieu dont on ne soupçonne même pas l’existence sur Marseille, superbement mis en scène par l’instigateur de cette exposition, Gaël Lefeuvre, qui vous livrera quelques uns des secrets de cette expérience unique à ne pas manquer.

