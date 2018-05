HANGTIME SAISON 10 EPISODE 32 : Special Guest MELISSA LAVEAUX

Dix ans après son dernier passage dans Hangtime (!), MELISSA LAVEAUX revient avec un nouvel album dénommé « Radio Sywel », plongée dans le répertoire Folk d’Haïti, mais également dans les racines et les souvenirs de l’artiste, enfant élevée dans cette tradition Haïtienne exilée à Montréal. Un disque qui rend hommage à une époque, un patrimoine, souvent ignoré du grand public, entièrement chanté en créole.

MELISSA LAVEAUX est en direct avec Elodie Rama et Mars Blackmn pour expliquer la mise en place et les symboles de ce disque si particulier.

PLAYLIST 29/05/2018

CLAP CLAP Ode To The Pleiades (Photay Remix)

MELISSA LAVEAUX Jolibwa

Live Interview With Melissa Laveaux

MELISSA LAVEAUX Nibo

LA CHICA Drink

ASAP ROCKY (featuring FKA Twigs) F**k Sleep Dirty

MARIAN HILL Subtle Things

TRACK OF THE WEEK : PUSHA T Come Back Baby

