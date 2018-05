HANGTIME SAISON 10 EPISODE 30 : Special Guest BALOJI

L’artiste belgo-congolais BALOJI est de retour dans Hangtime pour présenter son troisième album « 137 Avenue Kaniama » (qui est l’adresse de sa mère à Lubumbashi, en RDC). Un grand disque où l’Afrique et l’Europe se mêlent sur des textes sombres et engagés, et des rythmiques afrobeat, afrotrap ou encore bikutsi.

BALOJI est en direct avec Elodie Rama et Mars Blackm.

PLAYLIST 15/05/2018

FLATBUSH ZOMBIE Vacation

THE INTERNET Roll (Burbank Funk)

ANDERSON PAAK Til It’s Over

TOM MISCH Lost In Paris

BALOJI Peau De Chagrin – Bleu De Nuit

BALOJI Kongolois

Live Interview With Baloji

TRACK OF THE WEEK : CHILDISH GAMBINO This Is America

Saison 10 Episode 30