Hangtime Awards 2018, c’est parti !

Dès avant la soirée de remises de prix et de lives du 3 mai prochain à l’Espace Julien, nous passons ce soir en revue la catégorie du meilleur album hiphop de l’année. Et c’est le vainqueur JP MANOVA pour son opus « 19h07 » qui est direct avec Mars Blackmn et Elodie Rama.

PALMARES HANGTIME AWARDS 2018 BEST HIPHOP ALBUM :

5. CIHY THE PRYNCE No Dope On Sundays

4. CM JONES Motions

3. ALLTTA The Upper Hand

2. SKYZOO In Celebration Of Us

JP MANOVA 19h07

Saison 10 Episode 27