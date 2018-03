HANGTIME SAISON 10 EPISODE 22 : Special Guest SKYZOO

SKYZOO est de retour dans Hangtime cette semaine, pour présenter son superbe nouvel album (et quatrième en solo), dénommé « In Celebration On Us ». Influences et samples de jazz, textes engagés comme témoignage de la condition de la communauté Afro Américaine, le MC de Brooklyn livre ici son opus le plus profond et abouti. C’est peu dire que ce disque nous a enthousiasmé et touché, de loin le meilleur album hiphop de ce début d’année.

PLAYLIST 06/03/2018

CUT CHEMIST (featuring Chali2Na & Hymnal) Work My Mind

MADISON MC FERRIN Insane

JORJA SMITH I Am

SKYZOO Forever And A Day

SKYZOO Black Sambo

Live Interview With Skyzoo

SHAQUILLE O’NEAL (featuring Phife from A Tribe Called Quest) Where Ya At ?

DEVIN TRACY That’s Not Us (J.Robb Remix)

TRACK OF THE WEEK : JANELLE MONAE Make Me Feel

Saison 10 Episode 22