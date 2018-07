Sur la grille d’été cuisent les sons

…Et la Grenouille ne se brûle pas les pattes !

Tous les jours, un barbecue sonore à la sauce Grenouille, car les mois chauds ont encore plus besoin de la fraîcheur de nos ondes !

Pour vous aider à choisir les meilleurs morceaux de cette grillade, on vous tend des perches (ou des brochettes ?) !

Voici alors quelques rendez-vous à ne pas manquer :

>> Tous les jours, des rédiffusions de nos coups de cœur de la saison 2017-2018, avec des dossiers thématiques à 13h30 et à 17h, des émissions musicales à midi et à 19 h, des émissions parlées à 18h et des mix à 22h.

>> Le mercredi à 11h30 et le vendredi à 16h, la radio se fait toute petite pour les pitchous, avec Radio Têtards !

>> Le mardi soir, c’est le nouveau territoire de la Hip Hop Society ! A partir de 18 h, retour sur les lives, sur les rencontres, les magazines qui ont fait cette saison HHS… Sans oublier les pépites du Weekend Zulu, à retrouver à 20h !

>> Juste au moment où vous avez un p’tit creux, la Grenouille soulève le couvercle de sa casserole ! Tous les jeudis à 18h, une émission fabriquée aux Grandes Tables pour parler de cuisine… Le samedi et le dimanche matin, la journée commence en douceur au son de l’art et de la création sonore. Entretiens, conférences, pièces et montages surprenants… La radio est douce !

>> Des inédits parsemés dans vos journées comme du persil : une chronique littéraire racontée d’une cabane, des petits à l’écoute du territoire, une fenêtre ouverte sur le festival d’Avignon et beaucoup de nouvelles voix !

Bon été et bonne écoute, les cocos !