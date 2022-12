GIRLIES FROM THE EIGHTEASE Mix #8

Je vous propose pour ce midimix un nouveau rendez-vous au coeur des 80’S avec ce 8è mix de ma série GIRLIES FROM THE EIGHTEASE !

Les sélections de ce mix vous emmèneront sur le sol fertile des 80’s à travers le prisme féminin de chanteuses charismatiques qui ont marqué de leur empreinte vocale le Rock, la Pop ou la musique New Wave de cette décennie…

Vous allez donc passer une petite heure en compagnie de Kim Wilde, Kate Bush, Les Slits, Tokow Boys, Martha and the Muffins, Kim Carnes, Les Rita Mitsouko, Sade, Shakin’ Street, The Delmonas, Pylon, Blondie, Toyah, The Blacklight Chameleons, Delta 5, Monotones, et Patti Smith !!!