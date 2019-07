GIRLIES FROM THE EIGHTEASE – Mix #7

Je vous propose pour ce midimix un nouveau rendez-vous au coeur des années 80 avec le 7è mix de la série GIRLIES FROM THE EIGHTEASE !

Des sélections qui vous entraineront sur le sol fertile des 80’s à travers le prisme féminin de chanteuses charismatiques qui ont marqué de leur empreinte vocale la Pop, le Rock, ou la New Wave de cette décennie…

Vous passerez une petite heure en compagnie de Nina Hagen, les japonais de The Plastics, les Stinky Toys, les Mo-Dettes, Rezillos, Bush Tetras, Mad Violets, les Pandoras, Vice Squad, The Au Pairs et quelques autres prêtresses de la décennie des Eighties qui vont, j’en suis sûr, réveiller en vous pas mal de souvenirs musicaux !!!

Bon Tease-O-Rama !