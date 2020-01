Festival Parallèle 10, entretien avec Lou Colombani

Au programme de cette demi-heure d’entretien dans le 13h30, c’est l’art qui nous saisit, l’art multiforme, pluridisciplinaire, d’ici et d’ailleurs.

A la source de son émergence, il y a Parallèle. Parallèle, c’est une aventure commencée en 2007 par Lou Colombani, une plateforme de production et de diffusion de spectacle vivant, entièrement dédiée à l’émergence, c’est à dire, à la nouvelle génération d’artistes locaux, nationaux et internationaux. Depuis, Parallèle est devenu le festival international des pratiques émergentes, c’est la dixième édition du festival cette année… Et la première édition de la fusion DANSEM et Officina avec Parallèle !

Lou Colombani, la directrice de Parallèle 10, nous parle de l’évolution de l’art, de la notion d’émergence et de la programmation de 2020, en itinérance dans plusieurs lieux marseillais.







Un entretien animé par Léna Rivière et réalisé par Djillali Hammiche