EUCLID, LE MÉTIER À TISSER L’UNIVERS – Épisode 2

Univers, astres, planètes, galaxies, lointain, infini… Quelques mots qui suffisent à nous faire perdre l’équilibre et à nous sentir tout petits, d’ici.

L’univers…

A ce jour, nous connaissons seulement 5% de la matière qui le compose. Et selon les hypothèses actuelles des scientifiques, les 95% inconnus seraient constitués de matière noire et d’énergie sombre dont on ne connaît pas les vraies natures. C’est pourtant cette énergie sombre qui expliquerait l’accélération de l’expansion de l’univers, découverte en 1998.

Et si on cherchait à en savoir plus ? L’Agence Spatiale Européenne a lancé une mission pour tenter de découvrir l’invisible… : la mission Euclid.

L’objectif principal d’Euclid sera de cartographier 1 milliard de galaxies afin d’en mesurer très précisément la distance au Soleil et d’en caractériser la forme intrinsèque. Ces mesures, ainsi que les formes des galaxies permettront de mieux lire les effets de la gravitation au cours de l’évolution de l’Univers, depuis ses origines, et de tenter de comprendre la nature de la matière sombre et de l’énergie sombre qui ont forgé notre univers. Décollage : 2021.

Euclid, le métier à tisser l’univers est une série documentaire qui donne la parole aux personnels du CNRS, d’Aix-Marseille Université et du CNES. Ces chercheurs et ingénieurs travaillent principalement au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille et au Centre de Physique des Particules de Marseille.

Episode 2

Rencontre avec les instruments embarqués de la mission Euclid, et découverte du LAM – Laboratoire d’Astrophysique de Marseille – et de ses spécificités, avec Thierry Maciaszek, chef de projet du consortium NISP et Eric Prieto, ingénieur système de l’instrument.







Cette série d’émissions a bénéficié du soutien du CNRS, d’Aix Marseille Université, du CNES et du Labex OCEVU.

> Présentation du travail effectué au Laboratoire d’Astophysique de Marseille pour la mission Euclid