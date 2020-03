Entretien avec Les Louanges, aka Vincent Roberge, un artiste québecois tout particulier. Oscillant entre pop et « RnB conscient », il a déjà conquis son pays natal et nous arrive grâce au festival Avec Le Temps. Programmé initialement aux Docks des Suds, il sera finalement en concert au Makeda le vendredi 13 mars à 21h15. Echange autour de la place de l’écriture et la classification de la musique, tournée européenne en vue !







Par Léna Rivière

A la réalisation Alex Papi