En Mai, fais ce qu’il te plaît !

Mai 2018

Les fleurs fleurissent, les jours rallongent, on se prépare pour l’été qui arrive à grands pas !

Mais pour l’équipe de Super 8, le moi de Mai, c’est surtout Le Joli Mai de Chris Marker et Pierre Lhomme, réalisé en 1962 à Paris. 2h26 de rencontres et de discussion entre Chris Marker et les parisien.enes sur leurs conception du bonheur, de l’amour, de la vie. Un film libre qui se place à hauteur d’hommes et de femmes sans jugement moral. Un Paris des années 60 avec ses voitures, ses immeubles mais aussi ses bidonvilles en périphéries. Un Paris complexe, conté et chanté par Yves Montand.

Un film sublime à voir, à revoir et surtout à écouter dans sa récente version en audiodescription faite par Cloé Tralci que l’équipe de Super 8 analyse.

Le moi de Mai c’est aussi le Festival de Cannes. Quatre de nos chroniqueurs y étaient. Ils nous parlent de leurs coups de cœur mais aussi d’un coup de gueule !

Enfin, Laurent revient avec sa chronique « Perdus de vue » avec, cette fois, un appel à revoir Anna Thomson, l’égérie d’Amos Kollek, rayonnante dans Sue perdue dans Manhattan.





On en a parlé : les films évoqués dans l’émission : Le Joli Mai, Chris Marker Pierre Lhomme, 1962 Chronique d’un été, Jean Rouch, Edgar Morin, 1961 Leto de Kirill Serebrennikov, 2018 Control d’Anton Corbijn, 2007 Sauvage de Camille Vidal-Naquet, 2018 Sherazade de Jean-Bernard Marlin, 2018 Samouni Road de Stefano Savona, 2018 Amin de Philippe Faucon, 2018 Leave no trace de Debra Granik, 2018 Winter’s Bone de Debra Granik, 2011 Transit de Christian Petzold, 2018 Lazzaro Felice d’Alice Rochwacher, 2018 Les Merveilles d’Alice Rochwacher, 2014 Corpo Celeste d’Alice Rochwacher, 2011 Sue Perdue dans Manhattan d’Amos Kollek, 1998 Une femme sous influence, John Cassavetes, 1974 Wanda de Barbara Loden, 1970 Fiona d’Amos Kollek, 1999 Bridget d’Amos Kollek, 2002 Fiona d’Amos Kollek, 1999 Fast food, fast women, d’Amos Kollek La Porte du paradis de Michael Cimino, 1980

Une émission avec : Juliette, Florie, Laurent, Alexandre, Rémy et Manon

