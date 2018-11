EIGHTEASE UNDERGROUND DANCE ROCK HALL – MIX #5

5è mix de ma série « Eightease Underground Dance Rock Hall » consacré à la movida Rock des années 80…

Parmi les artistes qui vont vous accompagner pendant cette petite heure vous entendrez The Last Drive., Multicoloured Shades, Kraftwerk, The Normals, les Dum Dum Boys, The Dukes of Stratosphear, Killing Joke, Charles de Goal, Theatre of Hate, Warum Joe, Magazine, The Trilobites, Echo & The Bunnymen et bien d’autres formations internationales dont les compositions n’ont pas pris une ride.

Montez le son et bon Tease-O-Rama spécial Eighties !